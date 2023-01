"Po raz pierwszy w historii liczba zabitych na drogach stołecznego garnizonu spadła poniżej 100"

"W roku 2022 na drogach garnizonu stołecznego po raz pierwszy w historii liczba zabitych spadła poniżej 100. Tylko w porównaniu do roku 2021 oznacza to spadek o ponad 27 procent. W dalszym ciągu naszym celem @Policja_KSP jest ograniczenie ofiar najpoważniejszych zdarzeń" - napisała na Twitterze w poniedziałek Komenda Stołeczna Policji. Dodała, że w dalszym ciągu celem funkcjonariuszy jest ograniczenie ofiar najpoważniejszych zdarzeń.

Mniej wypadków na polskich drogach

W 2022 roku w wypadkach zginęło 1883 osoby. - Jest to po raz pierwszy w historii liczba mniejsza od dwóch tysięcy śmierci na polskich drogach - powiedział nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że w zeszłym roku to było 2245 wypadków drogowych, czyli zginęło o 362 osoby więcej, a dwa lata temu 2491 osób, czyli o 608 osób więcej.

- Spadła tez liczba rannych jest to 24 703 osoby i jest to liczba mniejsza niż rok temu o 1713 osób i mniejsza niż dwa lata temu o 1760 osób - powiedział Opas.

- To też liczba mniejsza niż w roku 2021, kiedy było ich 101 892. Cieszy również mniejsza liczba interwencji dotyczących przekroczenia prędkości w zakresie powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jest to 28 976 przypadków, czyli niemal o 50 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2021 - powiedział.

Wypadki w Warszawie. Zginęło 30 osób

"30 osób, które w ubiegłym roku zginęły w wypadkach drogowych w Warszawie (...) to najmniej odkąd prowadzimy pomiary. To liczba, która jest o 30 osób zbyt duża, ale jednocześnie to znacznie mniej niż w ubiegłym roku, ale dużo bardziej istotne, że to sporo mniej niż w 2019 r." - przekazał ZDM.