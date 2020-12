Południowa Obwodnica Warszawy z drona kilkadziesiąt godzin przed otwarciem

Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej połowie tygodnia pierwsi kierowcy będą mogli przejechać Południową Obwodnicą Warszawy. Na 15-kilometrowej trasie znajdą się cztery węzły: Warszawa Wilanów (Przyczółkowa), Wał Miedzeszyński, Patriotów, Lubelska oraz nowy most. - Droga wygląda na skończoną i gotową do oddania - mówi nasz reporter, który kilka dni przed prawdopodobnym otwarciem latał dronem nad trasą.

W tym tygodniu na Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelską trwały odbiory. Rzeczniczka stołecznego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska informowała, że nowy odcinek POW uzyskał już pozytywne opinie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i straży pożarnej. Zapowiadała także, że celem GDDKiA jest oddanie do ruchu do końca tego roku tych dwóch odcinków: wawerskiego i wilanowskiego. - Jest to jednak uzależnione od zakończenia wszystkich odbiorów i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - zastrzegała.

W niedzielę na wawersko-wilanowskim odcinku POW był reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Droga na odcinku od węzła Przyczółkowa do węzła Lubelska wygląda na skończoną i niemal gotową do jazdy. W niektórych miejscach pracują jeszcze ekipy, które sprzątają albo kontrolują oznakowanie. Nadal stoją tu barierki uniemożliwiające przejazd trasą główną. Pojawiły się też duże drogowskazy - opisuje Węgrzynowicz.

"Będzie gotowa na wtorek"

Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z jedną z pracujących na miejscu ekip. - Powiedzieli mi, że droga będzie gotowa na wtorek i tego dnia powinni tędy przejechać pierwsi kierowcy - mówi Węgrzynowicz.

O tym, że POW zostanie udostępniona kierowcom najprawdopodobniej 22 grudnia pisała również "Gazeta Stołeczna".

Na 15-kilometrowy fragment Południowej Obwodnicy Warszawy składają się: węzeł Warszawa Wilanów, nowy most oraz kolejne węzły: Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska. Na tym ostatnim otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin - Warszawa, Warszawa - Lublin; Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki - Warszawa.

Południowa Obwodnica Warszawy przed otwarciem Węzeł Przyczółkowa | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Węzeł Przyczółkowa | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy most na Południowej Obwodnicy Warszawy | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy most na Południowej Obwodnicy Warszawy | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Węzeł Wał Miedzeszyński | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Węzeł Patriotów | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Węzeł Patriotów | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Fragment POW przez Mazowiecki Park Krajobrazowy (od w. Patriotów w kierunku w. Lubelska) | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Węzeł Lubelska | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Węzeł Lubelska | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kolejne otwarcie w drugim kwartale 2021 roku

Jednocześnie na ursynowskim odcinku POW od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów trwają intensywne prace. - Zaawansowanie robót to około 89 procent. Zakładamy, że kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 roku - przekazała we wtorek Tarnowska.

Przypomniała, że kilka dni wcześniej w obrębie przecięcia z budowaną Południową Obwodnicą Warszawy zostały oddane do użytku dwie jezdnie Wału Miedzeszyńskiego. - W ramach prowadzonej przez GDDKiA budowy drogi ekspresowej S2, na skrzyżowaniu jej z drogą wojewódzką nr 801, czyli ulicą Wał Miedzeszyński, powstał węzeł drogowy noszący tę samą nazwę - podkreśliła.

- Realizacja POW wymagała przebudowy około 1400-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej. W miejscu dawnej jednojezdniowej ulicy powstała dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Kierowcy praktycznie od rozpoczęcia prac związanych z budową korzystali z tymczasowego objazdu przez Ogórkową - podała. - Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to około 4,6 miliarda złotych, z czego blisko 1,7 miliarda to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dodała.

Problematyczne otwarcie węzła Ursynów Wschód

We wrześniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że zamierza otworzyć dwa ursynowskie węzły: Ursynów Wschód oraz Ursynów Zachód, jeszcze zanim Astaldi dokończy tunel. Takie rozwiązanie oznaczałoby wpuszczenie potoku aut i ciężarówek do wnętrza dzielnicy. Te plany spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem stołecznego ratusza, a także ursynowskich radnych i burmistrza dzielnicy. Ostatecznie, po negocjacjach, GDDKiA zdecydowała się nie otwierać węzła Ursynów Wschód.

Autor:mp/b

Źródło: tvnwarszawa.pl