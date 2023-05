Plenerowa impreza w szlachetnym celu

W Parku Szczęśliwickim trwa rodzinny piknik, będący podsumowaniem majowej akcji związanej z walką z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem jest Fundacja Avalon, która poprzez edukację uświadamia społeczeństwu, jak ważne jest, aby nie zapominać o tej największej mniejszości żyjącej w Polsce. Na pikniku można między innymi spróbować jazdy na wózku inwalidzkim, by przekonać się, z czym na co dzień muszą borykać się osoby niepełnosprawne.

W tym roku po raz pierwszy Fundacja Avalon obchodziła Miesiąc Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Podsumowaniem akcji jest rodzinny piknik, który od godziny 10 odbywa się w Parku Szczęśliwieckim na warszawskiej Ochocie. Impreza potrwa do 19.

Jak przekazał będący na miejscu reporter tvnwarszawa.pl, piknik odbywa się na placu, wśród drzew, w środku parku. Można spróbować jazdy na wózku inwalidzkim, by zobaczyć z czym na co dzień muszą borykać się osoby niepełnosprawne. W tym celu powstał tor przeszkód złożony ze stopni.

Przejazd odbywa się pod okiem instruktorów i osób niepełnosprawnych. Można też poczuć, jak to jest być osobą niedowidzącą lub niewidomą. Z zakrytymi oczami i o lasce idzie się przez tor przeszkód.

Na fanów muzyki czeka mnóstwo doznań w postaci zajęć djembe, występu izdeb’a – gitarzysty i wokalisty, zdobywcy złotej płyty i Fryderyka, z zespołem Ralpha Kamińskiego, będzie też pokaz iluzji w wykonaniu Bartosza Madeja, finalisty XII The Voice of Poland, oraz set DJ’ski kobiecego duetu Kristal Katz. Ciekawym punktem w programie będzie fascynujący i wyjątkowy pokaz tańca na wózkach w wykonaniu HEELS ON WHEELS.