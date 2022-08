Andrea Bocelli wystąpi w Warszawie. Będą utrudnienia w ruchu

Jak przypominają w komunikacie urzędnicy, na koncert w ramach "Believe World Tour" fani tenora najszybciej dojadą pociągami metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Linia M2 będzie przyjeżdżała na stacje z częstotliwością co sześć minut.

Saska Kępa tylko dla mieszkańców

Otwarcie bram na koncert nastąpi o godz. 17.00. O tej samej godzinie ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 20.00 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar ograniczony: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

Od godziny 17.00 do zakończenia koncertu, w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.