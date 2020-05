Kradzież samochodu wartego 150 tysięcy złotych. Zarzuty dla dwóch mężczyzn

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty za włamanie się pod koniec kwietnia do audi. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Jak poinformowała policja, do zatrzymania dwóch mężczyzn doszło w ubiegłym tygodniu przed północą, przy jednej z ulic na Targówku.

Północnoprascy funkcjonariusze ze specjalnej grupy "Skorpion" zajmującej się zwalczaniem przestępczości samochodowej, we współpracy z wolskimi policjantami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu, zatrzymali samochód, którym jechali dwaj mężczyźni podejrzani o włamanie do audi.