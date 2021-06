Krucza jak barcelońska La Rambla. Urzędnicy planują przebudowę

- Ulica Krucza w obecnej formie powstała w latach 50. jako główna oś nowej socrealistycznej dzielnicy centralnej. To dlatego, mimo niewielkiego znaczenia komunikacyjnego, ma szerokość aż 30-40 metrów. Znaczną część tej przestrzeni zajmuje jezdnia z czterema a nawet pięcioma pasami ruchu. Samochody zajmują też miejsce po obu stronach jezdni, parkując skośnie w zatokach i na chodnikach. Tak szeroka jezdnia staje się zbędna w obliczu trwającej przebudowy placu Pięciu Rogów - zwraca uwagę Marzena Wojewódzka z wydziału prasowego stołecznego ratusza.

Jak dodaje, ruch samochodowy na Kruczej od momentu rozpoczęcia tej inwestycji znacznie spadł: - Było to do przewidzenia – analizy ruchu wykonane przed przebudową placu wskazywały że przyczyni się ona do zmniejszenia liczby aut na Kruczej aż o tysiąc pojazdów na godzinę.