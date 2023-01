Premier obiecuje trzy miliardy na inwestycje w Warszawie. Ratusz: brak konkretów, czekamy na szczegóły

- Trzeba zobaczyć różnicę pomiędzy podejściem do inwestowania we wszystkich samorządach za czasów naszych poprzedników i w naszych czasach - powiedział w Warszawie na briefingu dla dziennikarzy przed odlotem do Berlina premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, rząd stara się "ze wszech miar przekierować inwestycje do tych ośrodków, w których tych inwestycji do tej pory nie było, które były wykluczone z tych inwestycji". - I niech każdy swojego wójta burmistrza o to zapyta - zaapelował.