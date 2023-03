"Zabytki i zieleń to nie są wrogowie"

W piątek otwarta została wystawa zatytułowana "Zieleń a zabytki", promująca zieleń w obrębie historycznych układów miejskich. Ekspozycję można oglądać do 7 kwietnia.

Wystawę można oglądać przed siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20. Wydarzenie związane jest z dyskusją na temat wprowadzania zieleni do przestrzeni miejskich, znajdujących się pod opieką konserwatorską.

- Bardzo się cieszę, że temat zieleni i humanizacji miasta, który jest nam historycznie bardzo bliski, nadal jest równie bliski służbom konserwatorskim. Jest kilka wytycznych generalnego konserwatora zabytków dotyczących pielęgnowania ochrony zabytkowej i kształtowania przestrzeni publicznej w szacunku do tych elementów. Gratuluję podjęcia tego trudnego tematu - powiedziała dyrektor departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Pałubska.

Konferencja prasowa poświęcona wystawie "Zieleń a zabytki" UM Warszawa

Historyczne place bez zieleni trudne do życia

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśliła, że zieleń w mieście to warunek przetrwania. - Jeszcze kilka lat temu wydawałoby się, że nie da się pogodzić dwóch ważnych obszarów, jakim jest dbałość o naszą przeszłość - zabytki, z zielenią, która była odbierana jako ingerencja, przysłanianie zabytków - powiedziała.

W dobie zachodzących szybko zmian klimatycznych - dodała - coraz ważniejsze staje się przystosowanie do nich przestrzeni miejskich. - W centrach miast, szczególnie latem dotkliwe są wyspy ciepła, które nie pozwalają na dłuższe przebywanie na zewnątrz. Historyczne place i ulice stają się przez to trudne do życia. Tym, co może temu przeciwdziałać, są drzewa dające upragniony cień - stwierdziła Renata Kaznowska. Przypomniała, że już niedługo ulica Chmielna przejdzie metamorfozę i pojawią się na niej drzewa. Zaznaczyła, że we współpracy z mazowieckim konserwatorem zabytków udało się wprowadzić zieleń m.in. na ulicę Środkową, plac Trzech Krzyży, czy plac Pięciu Rogów.

Chmielna i Bracka na wizualizacjach Wizualizacja ulicy Chmielnej | UM Warszawa Wizualizacja ulicy Chmielnej | UM Warszawa Wizualizacja ulicy Brackiej | UM Warszawa

Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens zaznaczył, że niezwykle trudne dla konserwatorów zabytków jest pogodzenie tego, co niezbędne, z oczekiwaniami mieszkańców. Dodał, że spotyka się z tym bardzo często, kiedy mieszkańcy proszą o więcej zieleni. - A my mamy świadomość, że osoby, które projektowały po wojnie Warszawę, traktowały ją jako całość i te projekty same znajdują się już pod ochroną. I one nie zakładały wówczas takiej ilości zieleni, jakiej oczekują dzisiaj mieszkańcy - wyjaśnił. - Dzięki współpracy z konserwatorem możemy nawiązać rozmowy z naszymi mieszkańcami, tłumacząc im, dlaczego w danym miejscu, zieleni może być tylko tyle jest, ewentualnie negocjując sposoby dosadzenia zieleni - powiedział.

Konferencja prasowa poświęcona wystawie "Zieleń a zabytki" UM Warszawa

"Zabytki i zieleń to nie są wrogowie"

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki zaznaczył, że otwarta właśnie wystawa dotyczy całego Mazowsza, a jego częścią jest Warszawa.

- Przygotowując wystawę zwróciliśmy uwagę, że problem dotyczy całego Mazowsza. Po 1989 roku w wielu lokalizacjach drzewa zostały usunięte, wprowadzono nowe nawierzchnie. Miejsca te stały się nieprzyjazne dla mieszkańców i to jest dość powszechnie zauważane. Wszystkie te przestrzenie wymagają zmian" - powiedział prof. Jakub Lewicki. - Podkreślam zabytki i zieleń to nie są wrogowie, one muszę ze sobą współistnieć. Od zieleni nie ma odwrotu - dodał.

Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki ocenił, że na razie jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o wprowadzanie zieleni do zabytkowej przestrzeni.

- W Warszawie mamy dużo przestrzeni miejskiej, historycznej, które są jeszcze przed modernizacją w kontekście przywrócenia zieleni. Bardzo często mówimy, że zieleń wraca do miejsc, w których wcześniej istniała - wyjaśnił. Zaznaczył, że pierwszym przykładem wprowadzenia zieleni był plac Pięciu Rogów, który będzie miał kontynuację w zielonej Chmielnej. - Zobaczymy, jak będzie z zielenią na placu Trzech Krzyży i na Marszałkowskiej. Jeśli chodzi o wyzwania, to na pewno plac Bankowy, plac Teatralny i w jakim zakresie dalszy ciąg zazieleniania ulic: Alej Jerozolimskich, czy Nowego Światu - dodał stołeczny konserwator.

Wystawa "Zieleń a zabytki"

Otwarta wystawa pokazuje nie tylko miejsca warszawskie. Prezentowane na wystawie plansze odnoszą się m.in. do ulicy Chmielnej, Placu Trzech Krzyży, Żoliborza w Warszawie, ale także rynków w Zakroczymiu, Piasecznie, Wyszogrodzie, pl. Jana Pawła II w Ciechanowie, czy centrum miejscowości w Jabłonnej Lackiej.

Wystawa udowadnia, że nowe podejście konserwatorskie, które promuje zieleń w obrębie historycznych układów miejskich ma szansę stać się długoterminową zmianą. Ekspozycja czynna będzie do 7 kwietnia.

Autor:dg/gp

Źródło: PAP