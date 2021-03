Wysoki rangą urzędnik odchodzi z ratusza. Po 15 latach

Do końca marca Marcin Wojdat będzie pełnił funkcję sekretarza miasta. Jak przekazał ratusz, to decyzja, która zapadła jeszcze w ubiegłym roku. Jego następca zostanie wyłoniony w konkursie.

- Dzisiaj zarówno pan sekretarz, jak i pan prezydent uznali, że jest to pora, żeby poinformować oficjalnie i urząd miasta, następnie media. To odejście jest uzgodnione z panem prezydentem od końca roku. To nie jest decyzja pana sekretarza z dzisiaj. Panu Wojdatowi zależało, żeby po 15 latach pracy w urzędzie ten proces przeprowadzić wielostopniowo tak, żeby wszystkie obowiązki zostały zabezpieczone i by jego odejście było uporządkowane - poinformowała Gałecka.