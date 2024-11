Karetką na sygnale próbowali wwieźć na mecz materiały pirotechniczne, nagrał ich monitoring

Policjanci zatrzymali dwuosobową załogę prywatnego pogotowia, która próbowała wwieźć na mecz materiały pirotechniczne. Jechali na stadion karetką na sygnale. Kierowcą miał być student medycyny bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Policjanci dotarli do nagrania, na którym widać jak podejrzani pakują do karetki torby, w których później znaleziono wyroby pirotechniczne.