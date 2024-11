Ekstradycja Łukasza Ż. Dziś przywiozą go do Polski

Łukasz Ż. trafi do Polski na podstawie zgody niemieckiego sądu w ramach procedury ENA. Jest podejrzany o to, że we wrześniu tego roku spowodował śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Volkswagen, za kierownicą którego - zdaniem śledczych - siedział Łukasz Ż., najechał na tył forda, który następnie uderzył w bariery energochłonne.