Drogowcy chwalą się pierwszymi widocznymi zmianami w Parku Skaryszewskim. Latarnie na betonowych słupach, które niemal nie dawały światła to już przeszłość. Zastąpiły je pastorały warszawskie - nowoczesne konstrukcje w historycznej stylistyce. Trwają przy nich prace wykończeniowe. Postępy widać też przy remoncie nawierzchni głównej alei parkowej.

Park Skaryszewski, który nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego, w 2009 roku otrzymał tytuł Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz zajął trzecie miejsce w konkursie na Najpiękniejszy Park w Europie. Jednak mieszkańcy i odwiedzający zgłaszali w przeszłości, że po zmroku nie czują się w nim wystarczająco bezpiecznie.

Nie dawały poczucia bezpieczeństwa

W zeszłym roku na temat bezpieczeństwa i porządku w parku zostało zorganizowane spotkanie z udziałem straży miejskiej i policji. Kwestia niewystarczającego oświetlenia była jednym z najczęściej podnoszonych na nim tematów. W betonowych słupach, które coraz wyraźniej pękały, zamontowane były żarówki, które nie dawały wystarczająco dużo światła i nie dawały poczucia bezpieczeństwa. Park zaczął zmieniać się w zeszłym roku. Zarząd Dróg Miejskich otrzymał wtedy do realizacji projekt przygotowany pod egidą Zarządu Zieleni oraz skonsultowany z konserwatorem zabytków. Jednym z jego założeń była wymiana latarni wśród wszystkich głównych ciągów komunikacyjnych w parku.

"Betonowych latarni już nie ma. Zostały w całości zastąpione przez ponad 100 replik historycznych latarni typu pastorał warszawski. Historyczny kostium skrywa nowoczesną technologię. Oprawy to energooszczędne ledy, z których każda ma być wyposażona w sterownik pozwalający na dopasowywanie temperatury światła oraz jego natężenia do pory dnia oraz natężenia ruchu" - poinformował ZDM.

Nowy program oświetlenia

Jak wyjaśnili drogowcy, nowe latarnie za dnia cieszą oko bogato zdobionymi detalami, a po zmroku zapewniają dobre oświetlenie terenu. Przejściowo wszystkie świecą przez całą noc z pełną mocą i z temperaturą barwową 3000K. Jednocześnie cały czas trwa montaż i programowanie sterowników, które zapewnią większe możliwości.

"Docelowy program oświetlenia prezentuje się następująco: - wieczorami będzie to 3000 K, tak jak na ulicach; - od godziny 22 do północy światło będzie cieplejsze (2600K); - z kolei od północy do poranka temperatura barwowa zmieni się jeszcze bardziej i osiągnie wartość 2200K. Efektem będzie przyjazna dla zwierząt kojąca bursztynowa barwa oraz zmniejszenie zjawiska zanieczyszczenia światłem" - podał ZDM.

Jak podkreślono, opisane programy będzie można w przyszłości zmieniać oraz dopracowywać na podstawie obserwacji i pomiarów dokonanych już po zakończeniu budowy.

Remont alei głównej

Częścią inwestycji jest też kompleksowy remont alei głównej, która miała bardzo zniszczoną nawierzchnię. Wykonana była w całości z asfaltu, którym były przykryte również korzenie drzew. Tymczasem jednym z piękniejszych elementów parku jest aleja kilkudziesięciometrowych jesionów, które rosną szpalerach po obu jej stronach i na całej długości.

"Docelowo asfaltowy pozostanie tylko krótki odcinek od wejścia do parku przy rondzie Waszyngtona do pierwszego przecięcia z aleją obwodową. Jego asfaltowanie przewidziane jest w najbliższym czasie. Na dalszym odcinku trwa obecnie układanie podbudowy. Górną warstwę stanowić będzie wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna" - zapowiedział ZDM.

Przebudowa w Parku Skaryszewskim ZDM

Co się zmieni? Oba odcinki będą miały stałą szerokość 11 metrów. Obecnie są to dwie równoległe, czterimetrowe alejki, przedzielone siedmiometrowym pasem zieleni. Na zmianach zyskają wszyscy. "Zabytkowy park odzyska historyczny wygląd. Po likwidacji rabaty piesi będą mieli do dyspozycji szerszą przestrzeń (paradoksalnie, mimo zwężenia alei). Dorodne drzewa, będące ozdobą głównej parkowej osi, będą miały lepsze warunki, aby cieszyć oko przez kolejne lata. Wykonany zostanie niezbędny dla komfortu pieszych remont nawierzchni, która jest bardzo nierówna i nieestetyczna" - wytłumaczyli drogowcy.

Za kształt projektu odpowiedzialny jest Zarząd Zieleni, który na co dzień opiekuje się parkiem. ZDM otrzymuje go do realizacji jako jednostka posiadająca bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia. To nie pierwszy przypadek tego typu współpracy. W 2018 roku ZDM wymienił ponad 200 latarni w Parku Praskim.

"Obecnie prowadzimy największy w Polsce, a prawdopodobnie również w Europie, program wymiany kilkudziesięciu tysięcy opraw na praktycznie wszystkich miejskich ulicach, które tego wymagają" - przypomnieli drogowcy.

Oprócz tego, w ostatnich miesiącach Zarząd Zieleni we własnym zakresie wyremontował alejki boczne bliżej Jeziorka Kamionkowskiego. To realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Ten sam charakter ma, prowadzona przez tę samą jednostkę, inwestycja bliżej wejścia od ulicy Międzynarodowej. Trwa tam właśnie montaż automatycznej toalety publicznej.

