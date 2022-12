"Suszył auto", dachował w rowie

W sobotę po południu na trasie Żuromin-Lubowidz doszło do niebezpiecznej sytuacji. Na prostym odcinku 27-letni kierujący fordem nie dostosował prędkości do trudnych warunków panujących na drodze. W konsekwencji tego stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi do przydrożnego rowu, gdzie dachował.