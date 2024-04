Wynik śledztwa policjantów z Centralnego Biura Śledczego i Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV to zatrzymanie 16 osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu ponad 130 kilogramów marihuany i 27 kilogramów amfetaminy. To kolejne uderzenie w gang w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, w którym występuje łącznie 126 podejrzanych.