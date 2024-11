Żądali wysokich kwot za usługę

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku podkomisarz Patryk Domarecki powiedział we wtorek, że postępowanie jest na wstępnym etapie, a nadzoruje je Prokuratura Rejonowa w Otwocku. - Do tej pory zgłosiły się do nas dwie poszkodowane osoby - dodał, apelując do innych poszkodowanych kontakt z otwocką komendą.