Policjanci z warszawski Ochoty zatrzymali pasażera, który postanowił wysiąść z autobusu, nie czekając na przystanek. Zniecierpliwiony i nietrzeźwy wybił szybę w drzwiach, gdy pojazd stał na światłach.

W ubiegłym tygodniu ochoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o wybiciu szyby w autobusie linii 187. Za zniszczeniem miał stać nietrzeźwy pasażer.

"Jak okazało się na miejscu, nietrzeźwy pasażer był tak zniecierpliwiony, że podczas postoju autobusu przed sygnalizatorem chciał z niego wysiąść. Drzwi autobusu były zamknięte więc postanowił wybić w nich szybę i opuścić autobus przed dojazdem na przystanek" - poinformowała asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Usłyszał zarzut

Policjanci zatrzymali 28-latka i doprowadzili do komendy. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Policja zatrzymała 28-latka Źródło: KRP III Warszawa

Zebrany materiał dowodowy pozwolił on na przedstawienie 28-letniemu mężczyźnie zarzutu zniszczenia mienia tj. art. 288 §1 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo może mu grozić kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny