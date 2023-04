Był doprowadzany do prokuratury, miał uciec w kajdankach. Trwają poszukiwania na Ochocie

czytaj dalej

Opóźnienia, nerwy, stres, zmarnowany czas i wymówki od szefów i nauczycieli - tak pasażerowie z linii otwockiej podsumowują swoje dojazdy do centrum stolicy. Z ich relacji, zebranych przez reporterkę Polskiej Agencji Prasowej, wynika, że podróż do szkoły czy pracy to loteria.