Fentanyl to śmierć i to trzeba zapamiętać. Bo młodzi myślą, że to fajny "odlot". Tylko w niewielkim Żurominie na Mazowszu, tylko od początku roku przez fentanyl zmarło aż pięć osób. Wiadomo, kim są dilerzy. Policja prowadzi śledztwo, ale nic się nie zmienia. Materiał Dariusza Łapińskiego w Faktach TVN.

W Żurominie na Mazowszu tylko od początku tego roku z powodu przedawkowania fentanylu życie straciło już pięć osób. Ostatnią ofiarą jest Paweł.

- Jak mi go otworzyli, pokazali mi go, to wiedziałam, że to on jest. Był cały siny - opowiadała w programie "Uwaga!" TVN Monika, narzeczona Pawła.

Narzeczona i matka Pawła nie mają wątpliwości, gdzie i od kogo kupił on śmiertelną substancję. Tylko jednego dnia ekipa "Uwagi!" TVN sfilmowała blisko 20 młodych ludzi, którzy wchodzą do klatki schodowej po narkotyk do miejscowego dilera. Ten wszystkiego się wypiera.

- Żadnego fentanylu nikomu nie podawałem - mówił.

"Człowiek zapomina oddychać"

- Jeżeli przedawkuje się choćby nieznacznie dawkę dopuszczalną, to grozi tak zwana depresja oddechowa. Człowiek jest na tak głębokim odjeździe, mówiąc kolokwialnie, że zapomina oddychać - tłumaczy Tomasz Patora, reporter programu "Uwaga!" TVN.

Bo fentanyl to niezwykle silny przeciwbólowy lek, który ma działanie narkotyczne 50 razy silniejsze od heroiny. Jest tani, łatwo go zdobyć, a jeszcze łatwiej przedawkować. W ciągu ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych stał się prawdziwą plagą. Po jego zażyciu zmarło tam już kilkaset tysięcy osób.

- Niedawno na bloku 9 też znaleźli trupa. 37 lat chłopak, Paweł. Teraz mojego, a wcześniej to palców u rąk i nóg mi zabraknie - opowiada Jadwiga, matka Pawła.

Co na to policja?

W tym niewielkim dziewięciotysięcznym miasteczku według rodzin ofiar, jest dwóch dilerów. Wszyscy o nich wiedzą, choć chyba nie wszyscy robią to, co powinni.

- Prowadzone jest za każdym razem śledztwo pod nadzorem prokuratury. Jednak nie został postawiony nikomu zarzut przyczynienia się do śmierci tych osób - twierdzi aspirant Tomasz Łopiński, rzecznik komendy policji w Żurominie.

Jeśli to się nie zmieni, kolejne ofiary są kwestią czasu.

- Zostawił wnuczka mi. Ja teraz się nim opiekuję i nie chciałabym w życiu też, żeby mój wnuczek takim sposobem zginął - kontynuuje matka zmarłego Pawła.

- Śmierć czyha na każdego, bo ja to obserwuję. To są nie tylko rodziny dysfunkcyjne. To są rodziny lekarzy, to są rodziny nauczycieli To dotyczy wszystkich - ocenia Adam Ejnik, nauczyciel i lokalny dziennikarz.

Umierają w piwnicach

Czwartkowe wydanie "Uwagi!" TVN było na żywo w Żurominie na osiedlu Wyzwolenia, gdzie z piwnic wynoszone byłu ciała młodych ludzi. W specjalnych workach, to bardzo charakterystyczny widok. Dlaczego z piwnic? Dlatego, że szlak osób uzależnionych jest tak naprawdę stały. Najpierw jest SMS z kwotą zamówienia na konkretną działkę do dilera, który mieszka na osiedlu. Diler przygotowuje fragment plastra (w oparciu o kwotę) nasączonego niezwykle silnym lekiem przeciwbólowym i jednocześnie narkotykiem - fentanylem. Potem szybka wymiana na klatce schodowej, towar za pieniądze. "Klienci" trafiają do najbliższej piwnicy, żeby przetworzyć ten plaster w odpowiedni sposób na płyn i podać go sobie dożylnie.

Jest tak silny, że bardzo łatwo go przedawkować i część z tych młodych ludzi zostaje tu na zawsze.

Autorka/Autor:Dariusz Łapiński

Źródło: Fakty TVN