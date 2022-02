Władze stolicy apelują: nie wchodźcie do lasów. W Kabackim tysiące powalonych drzew

"Nie wchodź dzisiaj do lasu" - apelują do mieszkańców Lasy Miejskie i władze Warszawy. Tysiące drzew zostało powalonych, a uszkodzone mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.

Silne wiatry spowodowały ogromne zniszczenia w warszawskich lasach. Jak informują Lasy Miejskie, wiele drzew jest uszkodzonych i powalonych, część z nich tarasuje ścieżki spacerowe. Niektóre mogą stwarzać niebezpieczeństwo, nawet jeśli z pozoru ich wygląd na to nie wskazuje. Dlatego Warszawa apeluje, aby w czwartek nie wybierać się do lasu.

Podkreśla, aby nie wchodzić do lasów: - Drzewa przy obecnej pogodzie stanowią duże zagrożenie. Staramy się przywrócić drożność dróg, ale z racji tego, że sytuacja jest dynamiczna, pogoda się zmienia, te prace będą trochę trwały. Należy teraz ograniczyć pobyt między drzewami obojętnie czy to las, czy park. Starajmy zachowywać się zgodnie z zaleceniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - apeluje Gackowska. W środę RCB wysłało środę SMS-owy alert do osób przebywających na terenie całej Polski o treści: "Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz".

Niż Dudley nad Polską

Od rana informujemy o skutkach wichury w Warszawie. Do warszawskiej straży pożarnej do południa napłynęło 250 zgłoszeń. Silny wiatr powalił drzewa i zerwał linię energetyczną w Wawrze. Natomiast na Żoliborzu uszkodził sieć trakcyjną - tramwaje nie jeździły ulicą Broniewskiego. Problemy były także na kolejowej linii otwockiej. Leśnicy zaapelowali, by w czwartek nie wchodzić do lasów, gdzie szacowane są straty.