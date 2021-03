Wojewoda wezwał przedstawicieli ratusza na spotkanie. "Spowalniają efektywne działanie Szpitala Południowego"

Przedstawiciele stołecznego ratusza zostali wezwani w poniedziałek na godzinę 14 na spotkanie do wojewody mazowieckiego Konstatnego Radziwiłła. Jak przekazał rzecznik rządu Piotr Müller, ma to związek z sytuacją w Szpitalu Południowym, działającym jako placówka tymczasowa dla pacjentów z COVID-19. W ocenie rządu, ostatnie działania władz miasta "spowalniają efektywne działania szpitala".

Dyrektorzy mieli przygotować listę medyków

Na początku marca dyrektorzy miejskich szpitali otrzymali pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wskazanie listy medyków, którzy zostaną oddelegowani do pracy w Szpitalu Południowym. - Pamiętajmy, że w Warszawie to są duże szpitale i oddanie pięciu lekarzy i 10 pielęgniarek - taką zaproponowaliśmy formułę - wydaje się, że w istotny sposób nie zaburzyłoby funkcjonowania tych szpitali - przekonywał w sobotnich "Faktach po Faktach" wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

- Ta lista do tej pory nie została przekazana przez miasto stołeczne Warszawa. W odpowiedzi na apel wojewody wpłynęły za to jedynie pojedyncze zgłoszenia - przekazał Müller. - W związku z tym dzisiaj wojewoda mazowiecki wezwał na spotkanie przedstawicieli warszawskiego ratusza, wiedząc doskonale, że sytuacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali rezerwowych, jest poważna - wskazał.

Müller poinformował, że spotkanie, zaplanowano na godzinę 14 w poniedziałek. - Liczymy na to, że warszawski ratusz pomimo dotychczasowych działań, które nie zadowalały nas, jeżeli chodzi o realizację opieki medycznej w szpitalu rezerwowym, podejmie stosowne działania i podejmie współpracę - podkreślił. - Przecież w tej chwili jest to ważne, abyśmy wspólnie działali na rzecz pomocy tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy również w Warszawie - dodał Müller.

Kaznowska: niedobory są olbrzymie

Do wypowiedzi wojewody Radziwiłła, a także do dostępności łóżek covidowych i personelu medycznego na Mazowszu, odniosła się w niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska . - Z panem wojewodą jestem w stałym kontakcie - zapewniła. Jak mówiła, gdy ostatni raz rozmawiali w czasie spotkania, w którym uczestniczyli dyrektorzy wszystkich szpitali tymczasowych na Mazowszu, "spotkanie dotyczyło jednego tematu: braku personelu".

Kaznowska, skomentowała też zalecenia wojewody Radziwiłła dotyczące wskazania listy medyków do oddelegowania do Szpitala Południowego: - Bardzo dziękuję, że pan wojewoda zwrócił się do dyrektorów i prezesów naszych miejskich szpitali, żeby oddelegowali pracowników do naszego miejskiego szpitala.