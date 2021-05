Spośród dwóch tysięcy wybrali cztery. Propozycje imion dla małej "bongini"

Obserwatorzy zoo z czterech propozycji do poniedziałku wybiorą dwie. Głosują poprzez zaznaczenie przy poście odpowiedniej reakcji przypisanej do każdego z imion. - Potem przejdziemy do kolejnego etapu - we wtorek i w środę będzie można wybrać w ankiecie na relacji na Instagramie i Facebooku jedno konkretne imię, które najbardziej podpasuje małej "bongini" - tłumaczyła rozmówczyni TVN24.

Finał w Dniu Matki

- Wszyscy oczekujemy, żeby jak najszybciej to imię wybrać, dlatego, że mała już by chciała być nazywana konkretnie i my również chcielibyśmy używać konkretnego imienia. To jest pomocne w naszej pracy opiekunów, bo kiedy obcujemy z tymi zwierzakami na co dzień, wypuszczamy je na wybieg i wprowadzamy do środka, one ewidentnie na imię reagują - wyjaśniła.