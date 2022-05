Budowa trasy tramwajowej na Kasprzaka. Ułożyli pierwsze szyny

Na budowie nowej trasy tramwajowej na Kasprzaka pojawiły się już pierwsze szyny. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Po ukończeniu inwestycji mieszkańcy Odolan będą mogli w kilka minut dotrzeć do najbliższych stacji metra oraz do centrum miasta.

Tramwaj na Kasprzaka ma być gotowy w 2023 roku

W ramach inwestycji tramwajarze wybudują około 2,3 kilometra nowych torów między ulicami Wolską i Skierniewicką. Dodatkowo modernizację przejdzie około 1200 metrów istniejącego torowiska w ciągu Wolskiej i Kasprzaka. Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację zadania od podpisania umowy w październiku ubiegłego roku. Do tego czasu nie będą wliczane trzymiesięczne okresy zimowe. Oznacza to, że budowa nowej trasy ma się zakończyć w 2023 roku.

Tramwaj na Kasprzaka ułatwi poruszanie się po mieście mieszkańcom nowych osiedli na Odolanach. W kilka minut dojadą dzięki niej do dwóch stacji metra - Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Linia będzie też przebiegała w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Wola. Pasażerowie skorzystają z nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy Ordona. Każdy zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi i seniorów.

Wzdłuż trasy pojawi się niemal sto nowych drzew

W ramach przygotowań do inwestycji konieczne było usunięcie kilkunastu drzew kolidujących z nową trasą. Tramwajarze zapewniają jednak, że w zamian pojawi się o wiele więcej zieleni. Plany obejmują między innymi zasadzenie 94 nowych drzew: klonów pospolitych, jesionów wyniosłych, wiązów szypułkowych oraz dębów szypułkowych. Pojawią się jako uzupełnienie szpalerów wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka. "Parametry drzew będą zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy. Średnica pni powinna być nie mniejsza niż 16-18 centymetrów. Będą to drzewa o docelowych wysokościach od 8 metrów do nawet 20 metrów i średnicy korony od 2 metrów do nawet 15 metrów" - podaje ratusz.