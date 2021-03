Urzędnicy chcieli przeciąć alejkami tor kolarski. Konserwator zabytków powiedział "nie"

"Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Podskarbińskiej część I i wskazał warunki, po których spełnieniu uzgodnienie może nastąpić" - czytamy w piśmie Jakuba Lewickiego, skierowanym do przedstawicieli inicjatywy Nowe Dynasy. Aktywiści zabiegają o reaktywację toru kolarskiego przy dawnym klubie sportowym RKS Orzeł i w związku z tym, że jest on ujęty w ewidencji zabytków, zapytali konserwatora o stanowisko w sprawie przygotowywanego przez miasto planu miejscowego.

Jak wyjaśnił Lewicki, jednym z warunków uzgodnienia planu jest wykreślenie z projektu punktu dotyczącego dopuszczenia poprzecznych przecięć wału toru kolarskiego. "Decyzja konserwatora oznacza, iż projekt planu miejscowego dla Podskarbińskiej trafi z powrotem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w celu dostosowania go do wymogów stawianych przez konserwatora. Następnie w zakresie zaktualizowanym przez Biuro plan zostanie ponownie wyłożony i trafi znowu pod głosowanie w radzie miasta" - wyjaśniają aktywiści.