Staw na Polu Mokotowskim jak kałuża. Dlaczego nie wypełnili go wodą?

O powód tej sytuacji zapytaliśmy Zarząd Zieleni. - Ze względów przyrodniczych i planowanej kompleksowej przebudowy układu wodnego w parku Pole Mokotowskie, w tym zbiornika głównego - zminimalizowano w bieżącym roku stopień wypełnienia zbiornika wodą do poziomu umożliwiającego bytowanie płazów i ptaków - informuje Anna Stopińska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. I wyjaśnia, że stwierdzono także nieszczelność zbiornika. - W efekcie nie jest możliwe utrzymanie w nim wody na stałym poziomie bez konieczności uzupełniania niedoborów - wskazuje.

Jak dodaje, woda wykorzystywana do napełniania stawu pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej, czyli jest wodą uzdatnianą. - Niegospodarnością byłoby zatem wypełnienie wodą całej czaszy zbiornika zakwalifikowanego do rozbiórki, a następnie spuszczenie wody do kanalizacji miejskiej wraz z rozpoczęciem planowanej przebudowy parku Pole Mokotowskie - twierdzi rzeczniczka.