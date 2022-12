Sondaż: kto na prezydenta stolicy? Liderką została Renata Kaznowska, ale o starcie mówi: nie mam takich planów

Okazuje się jednak, że wiceprezydentka stolicy nie jest zainteresowana startem w wyborach. "Doprawdy nie wiem po co robione są takie sondaże i czemu ma to służyć? Jeśli ktoś nie ma takich planów to po co to całe zamieszanie? Uprzedzam. Mogę na piśmie z pieczątką. Nie mam i NIGDY mieć nie będę takich planów. Powodów jest wiele" - napisała w piątek Kaznowska na Twitterze.