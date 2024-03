Podziemne połączenie Woli z Ochotą

Trwa budowa peronów

"To jest najważniejsza stacja na sieci kolejowej w Polsce"

- To jest najważniejsza stacja na sieci kolejowej w Polsce, przejeżdża przez nią średnio od 900 do tysiąca pociągów dobowo. To będzie zupełnie nowa jakość dla pasażerów. Wiemy, jak wyglądały perony stacji Warszawa Zachodnia, pamiętamy asfalt ściekający z peronów. To będzie stacja w europejskim wydaniu, przyjmie więcej pociągów i więcej pasażerów, zyska na funkcjonalności - mnożył zalety nowej Warszawy Zachodniej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.