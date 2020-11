Pikieta w obronie zatrzymanych osób. "Stop represjom policyjnym"

Przed komendą na Żytniej kilkadziesiąt osób zebrało się w geście solidarności z zatrzymanymi przez policję podczas wcześniejszej demonstracji przed sądem. Jak opowiada nasz reporter, tłum skanduje "uwolnić zatrzymanych" czy "wszystkich nas nie zamkniecie".

W czwartek po południu przed siedzibą sądu okręgowego przy alei "Solidarności" odbyła się demonstracja osób sprzeciwiających się zatrzymaniu aktywistki oskarżonej o czynną napaść na funkcjonariusza policji 26 października na placu Trzech Krzyży. Jak podała policja, zatrzymane zostały "co najmniej trzy osoby". Ale przedstawicielki Strajku Kobiet twierdzą, że zatrzymanych jest więcej - podają, że chodzi o 13 osób. "Zostali oni wywiezieni na Żytnią 36, gdzie teraz zbiera się kolejna pikieta solidarnościowa. W tej chwili na Żytniej jest już kilkadziesiąt osób i 5 pojazdów funkcjonariuszy systemu opresji" - napisały w mediach społecznościowych po godzinie 15.30.

Przed komendą na Żytniej jest reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Zebrało się tu kilkadziesiąt osób, na moje około 50. Jest tu też podobna liczba policjantów, którzy spisują niektórych protestujących. Słychać trąbienie i okrzyki typu "zwolnić zatrzymanych", "stop represjom policji", wszystkich nas nie zamkniecie" - opowiada Szmelter.

"Czuję gniew, nienawiść do policji i rządzących nami, ale też wielką moc"

Reporter TVN24 rozmawiał z kolei z Tadeuszem Zinowskim z kolektywu Syrena, który został zatrzymany w trakcie popołudniowej demonstracji przed sądem. - Nie ma żadnej faktycznej przyczyny mojego zatrzymania, policjant nie umiał jej podać. Moim zdaniem ona jest taka, że to strategia rozbijania tych demonstracji - rządowi i kościołowi wydaje się, że można te protesty złamać policyjną pałą i gazem i to jest próba zastraszania nas wszystkich, żebyśmy przestali protestować. Jeśli chodzi o jakieś przestępstwa czy wykroczenia, to nie popełniłam żadnego - zapewniał Zinowski.

Zaznaczył, że zgromadzenie przed sądem było legalne i spontaniczne i że tłum chciał wesprzeć dziewczynę, której groziło więzienie za wyrażanie poglądów. - To była demonstracja solidarnościowa z Izą, którą prokurator od Ziobry próbował uparcie już drugi raz wtrącić do więzienia. Drugi raz sąd przyznał jej i nam rację, że to jest państwowy terroryzm i że ona powinna być wolna, bo jest oskarżana fałszywie o napaść na funkcjonariusza. Sąd ją wypuścił, ale policjanci musieli pokazać na co ich stać i zaatakowali tłum pod sądem i zatrzymali ileś osób, żeby zaznaczyć swoją władzę - stwierdził aktywista.

Dodał, że na komendzie spędził około trzech godzin. Pytany o to, co teraz czuję, odparł "czuję gniew, nienawiść do policji i rządzących nami, ale czuję też wielką moc z tego, że tutaj jest solidarnościowe zgromadzenie". - Tak jak wcześniej my solidaryzowaliśmy się z dziewczyną, którą próbują uwięzić, tak teraz osoby solidaryzują się z nami. Wydaje mi się, że wszystkich nas nie zamkną, jeśli będziemy dalej trzymać taką postawę, pokazywać, że jest nas więcej i mamy rację, a rząd i policja nie ma racji, ma tylko siłę - podsumował Zinowski.

Protest przed komendą na Żytniej Pikieta solidarnościowa przed budynkiem komendy na Żytniej | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Pikieta przed budynkiem komendy na Żytniej | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Pikieta przed budynkiem komendy na Żytniej | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Pikieta przed budynkiem komendy na Żytniej | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Miesiąc strajków

Strajk Kobiet zorganizował w środę protest w Warszawie pod hasłem "Blokada Sejmu", który wieczorem rozproszył się po ulicach Warszawy. Na placu Powstańców Warszawy doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli zamaskowani mężczyźni z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym. Rzecznik komendy stołecznej przyznał, że byli to nieumundurowani policjanci.

Od 22 października w całym kraju trwają protesty, będące sprzeciwem wobec zaostrzenia - w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego - przepisów antyaborcyjnych. Trybunał pod wodzą Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis tak zwanej ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku zezwalający na przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony.

Autor:mp/b

Źródło: tvnwarszawa.pl