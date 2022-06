Pięciu chętnych na remont placu Trzech Krzyży. Miasto musi poszukać dodatkowych milionów

Zarząd Dróg Miejskich poinformował w komunikacie, że w przetargu na przebudowę placu Trzech Krzyży wpłynęło pięć ofert w przedziale od 16,7 do 23,7 miliona złotych. Jak przekazał w rozmowie z "Gazetą Stołeczną" Mikołaj Pieńkos z ZDM, zaktualizowany kosztorys inwestycji sporządzony przez miasto to 12-13 milionów złotych, z czego połowa to koszt wymiany nawierzchni. Jak informuje ZDM, teraz oferty zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej, w tym kompletności złożonych dokumentów. "W przypadku rozstrzygnięcia przetargu wybrany wykonawca będzie miał 180 dni na realizację powierzonego mu zadania" - przekazali drogowcy.