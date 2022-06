Kontrola w centrum pomocy przy Modlińskiej. Uchodźcy z Ukrainy zostaną przeniesieni do Nadarzyna

Trwa kontrola w centrum dla uchodźców z Ukrainy w Global Expo przy Modlińskiej. Wykryto rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez spółkę - operatora punktu - liczbą osób tam przebywających a stanem faktycznym. W dodatku pojawiły się "poważne wątpliwości co do możliwości funkcjonowania ośrodka w tym miejscu", związane z prawem do dysponowania obiektem. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował w piątek, że zakwaterowane tam osoby będą przewożone do Nadarzyna do Ptak Expo.

W piątek po południu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zorganizował briefing prasowy dotyczący sytuacji w miejscu tymczasowego zakwaterowania dla uchodźców w Global Expo przy Modlińskiej. W ośrodku trwa kontrola.

- Na hali na Modlińskiej przebywa obecnie tysiąc osób, może tysiąc dwieście. Wydaje się, że mamy tu do czynienia ze sprawą do wyjaśnienia. Operator podaje liczby znacznie większe. Będzie to wymagało korekt - przekazał Radziwiłł. Zastrzegł, że liczenie osób przebywających w takim ośrodku nie jest proste, a kontrola jest w toku.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł mówił o kontroli ośrodka dla uchodźców TVN24

Uchodźcy zostaną przeniesieni do ośrodka w Nadarzynie

Nie jest to jedyny problem z ośrodkiem na Modlińskiej. - Jest sporne, czy partner, z którym mamy umowę, ma prawo dysponowania obiektem - tłumaczył dziennikarzom szef mazowieckiej administracji rządowej. Jak wyjaśnił, trwa weryfikacja otrzymanej kilka tygodni temu informacji, że spółka może mieć z tym problem.

Radziwiłł dodał, że umowa na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców zawarta jest do końca czerwca, a właśnie w tym terminie operator z Modlińskiej może stracić prawo dysponowania obiektem.

- W związku z tym, że są poważne wątpliwości co do możliwości funkcjonowania ośrodka w tym miejscu, (...) przygotowujemy się do relokacji uchodźców i przewiezienia rzeczy przygotowanych dla nich przez Agencję Rezerw Strategicznych - poinformował wojewoda. Uchodźcy mają trafić do Ptak Expo w Nadarzynie, gdzie - zdaniem Radziwiłła - jest wystraczająco dużo miejsca dla wszystkich osób z Modlińskiej.

Centrum pomocy uchodźcom przy Modlińskiej Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

- Oczywiście będziemy to robić sukcesywnie, po 150, co najwyżej 200 osób, by uniknąć zamieszania - zadeklarował. Zapewnił, że osoby goszczące w ośrodku są informowane o planowanych przenosinach, są im prezentowane możliwości ośrodka w Nadarzynie, a wszystko odbywa się we współpracy z organizacjami pozarządowym.

O ośrodku Global Expo pisaliśmy także, gdy pod koniec maja w centrum przy Modlińskiej wykryte zostało ognisko ospy wietrznej. Sanepid informował wówczas o 14 potwierdzonych przypadkach zakażenia.

