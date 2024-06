Odwołano koncert wirtuoza kontrabasu, bo kilka dni temu zagrał w Moskwie

"W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z udziałem Avishai Cohen Trio na wspieranym przez rząd rosyjski Moscow Jazz Festival, z szacunku do wolności i demokracji, nas i pozostałych artystów, których zaprosiliśmy na Jazz Around oraz względów bezpieczeństwa – podjęliśmy decyzję o odwołaniu koncertu Avishai Cohen Trio" - przekazali w sobotnim komunikacie organizatorzy.

"Wpisał się w politykę propagandową Kremla"

Dla kontrabasu porzucił fortepian

Avishai Cohen pochodzi z Izraela. To jeden z najsłynniejszych basistów jazzowych na świecie. Karierę muzyczną zaczynał jako dziecko na fortepianie, po bas sięgnął pod wpływem fascynacji Jaco Pastoriusem mając kilkanaście lat. I pozostał mu wierny. Nie porzucił go nawet podczas obowiązkowej w Izraelu służby wojskowej – wówczas grywał w żołnierskim bandzie. Po przenosinach do Nowego Jorku do współpracy zaprosił go wielki pianista Chick Corea.