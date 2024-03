Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zainaugurował kampanię edukacyjną "ZOOstaw, nie porywaj!", informującą o tym, jak należy postępować w przypadku znalezienia młodego, dzikiego zwierzęcia. To druga odsłona tej akcji. - Bardzo często warszawiacy przynoszą do zoo lub lasów miejskich zwierzęta prosząc o interwencję, a często jest tak, że te zwierzęta powinny zostać w naturalnym środowisku. Często są to młode ptaki, które dopiero uczą się latać i są obserwowane przez rodziców - powiedział prezydent stolicy.