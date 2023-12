Działali metodą "na wnuczka". Szajka oszustów rozbita w międzynarodowej akcji policji

Policjanci zatrzymali 27 osób, zapobiegli 74 przestępstwom związanym z oszustwami "na wnuczka" i wyłudzeniu około 5 mln euro. To efekt międzynarodowej akcji funkcjonariuszy z kilku krajów Europy.

Działania polskich policjantów były koordynowane przez berlińską policję we współpracy z prokuraturą. - W Polsce policjanci CBŚP zlikwidowali "centralę" telefoniczną, zapobiegli przestępstwom, których przedmiotem miało być ponad 300 tys. euro i zatrzymali dwie kobiety, którym w praskiej Prokuratorze Okręgowej w Warszawie przedstawiono łącznie 29 zarzutów usiłowania popełnienia oszustw - przekazała podinspektor Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji.

Przestępcy specjalizowali się w oszustwach metodą "na wnuczka". Schemat ich działania polegał na telefonowaniu do poszkodowanych i przedstawianiu legendy o wypadku drogowym członka rodziny. Następnie oszuści żądali natychmiastowej wpłaty wysokiej kaucji, która mogła uchronić tę osobę przed aresztowaniem. - Wszystko wskazuje na to, że sprawcy chcąc ustalić informację o rodzinie potencjalnej ofiary, sięgali nawet do prasowych ogłoszeń z nekrologami, z których uzyskiwali dane żałobników zmarłego - zaznaczyła rzeczniczka CBŚP. Według śledczych oszuści mogli zwykle żądać od poszkodowanych więcej niż 100 tys. euro.