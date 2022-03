Dym nad Południową Obwodnicą Warszawy. Pożar traw

Do pożaru doszło pomiędzy ulicami Szyszkową i Jutrzenki. - Pali się trawa. Jest spore zadymienie. Dym unosi się nad Południową Obwodnicą Warszawy. Nad nim znajduje się również ścieżka lądowania samolotów - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Pożary traw w Polsce

Państwowa Straż Pożarna podała, że w tym roku w pożarach traw i nieużytków rolnych obrażenia odniosło już 26 osób. Z danych PSP wynika też, że najwięcej pożarów odnotowano do tej pory w marcu - 8836, następnie w lutym - 1447, zaś w styczniu 208.

Państwowa Straż Pożarna przypomniała, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. - Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt - przekazał rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą do wypadków śmiertelnych. - Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób - powiedział.