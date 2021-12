Policja: sprzedawała telefony komórkowe, ale klienci nigdy nie dostawali towaru. Pieniądze mogło stracić 300 osób

Do zatrzymania 44-latki doprowadziły wspólne działania północnopraskich funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją oraz stołecznych funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanej zabezpieczone zostały telefony komórkowe, laptopy, komputer oraz nośniki danych. Policjanci natknęli się także na wezwania z banku do zwrotu pieniędzy pokrzywdzonym w ramach złożonych reklamacji.