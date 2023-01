Zatrzymali podejrzanego o podpalenie domu. "Usiłował wyjechać z miasta"

Mieszkaniec Radomia został zatrzymany w związku z podejrzeniem podpalenia domu jednorodzinnego w jednej z pobliskich miejscowości. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Mężczyzna trafił bezpośrednio do aresztu, ponieważ okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy więzienia.