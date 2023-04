Kontakt samolotów podczas lotu akrobacyjnego. Części spadły na prywatną posesję

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację, że w Radomiu miała spaść część samolotu. Na miejscu pracują służby. Podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu potwierdziła zdarzenie. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie prywatnej posesji znaleziono części, które mogą pochodzić z samolotu - przekazała. Reporter TVN24 ustalił, że podczas lotu akrobacyjnego doszło do kontaktu samolotów. Piloci wylądowali bezpiecznie.

Z redakcją Kontaktu 24 skontaktował się mieszkaniec ulicy Grota-Roweckiego w Radomiu. Mężczyzna twierdzi, że cała ulica została zamknięta przez służby. - Wróciłem do domu około godziny 13, służby były już na miejscu. Udało się nam dotrzeć tylko dlatego, że tu mieszkamy. Ludzie, którzy u nas pracują mówią, że chwilę wcześniej było słychać huk. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Pozaznaczali różne miejsca, wygląda, jakby zbierali jakieś części - powiedział mężczyzna.

Co się wydarzyło? Na ten moment służby zdradzają niewiele. Kapitan Ewelina Borcuch, oficer prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przekazała, że wpłynęło do nich takie zgłoszenie. - Braliśmy udział w działaniach w związku z prawdopodobny upadkiem części samolotu. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Część pochodziła prawdopodobnie z maszyny wojskowej, więc jakichkolwiek innych informacji w tej sprawie będzie udzielać wojsko - poinformowała.

Kontakt podczas lotu akrobacyjnego

Jak ustalił reporter TVN24 Artur Molęda w rozmowie z ppor. Marleną Kuną, rzeczniczką prasową 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, do zdarzenia doszło podczas lotu Zespołu Akrobacyjnego "Orlik". - Doszło do kontaktu w powietrzu samolotów PZL-130 Orlik. Piloci bezpiecznie wylądowali, nic im się nie stało - ustalił reporter. - Części spadły na posesję - dodał.

Na miejscu jest reporter TVN24 Jan Piotrowski. - To samoloty, z których korzysta Zespół Akrobacyjny "Orlik" polskich Sił Powietrznych. Jego pokazy odbyły się przy okazji ponownego otwarcia lotniska w Radomiu - relacjonował po godzinie 14 Piotrowski. Jak dodał, ulica jest zamknięta, wyznaczono objazdy. Wjechać na osiedle mogą tylko mieszkańcy. - Widziałem już tutaj co najmniej kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, ale także żołnierzy Wojska Polskiego. Oni także zostali skierowani w to miejsce, żeby - jak można się domyślać - szukać części tych samolotów, które miały ze sobą kontakt - wskazał.