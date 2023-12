Zniszczone meble ogrodowe po akcji z udziałem policyjnego Black Hawka

czytaj dalej

Żołnierz, który został ciężko ranny w wypadku na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) odzyskał przytomność. Przetransportowano go śmigłowcem do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Rzecznik Komponentu Wojsk Specjalnych mówi, że to cud, że mężczyzna przeżył. - Reanimował go były żołnierz GROM, który tamtędy przejeżdżał - informuje ppłk Mariusz Łapeta.