Warszawskie parafie będą zbierać pieniądze na pomoc uchodźcom z Afganistanu

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha poinstruował, że zbiórki funduszy do puszek należy przeprowadzić po mszach świętych w niedzielę, 5 września 2021 r. Proboszczowie zostali również poproszeni o dołączenie wezwania w intencji uchodźców w modlitwie wiernych "Zebrane środki materialne należy wpłacić niezwłocznie do kasy kurialnej lub przesłać na konto archidiecezji warszawskiej" - napisał w komunikacie.

Dzień Solidarności z Afgańczykami

"Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by 'modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu', zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu" - napisał arcybiskup Gądecki w apelu przekazanym PAP.