Powstańcy mówili o tym, co dla nich najważniejsze. A co odpowiedzieli młodzi?

Kiedy dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego zapytał 106-letniego powstańca, co jest w życiu najważniejsze, ten odpowiedział, żeby pamiętać, że wszyscy żyjemy pod tym samym słońcem. Od kilku lat to samo pytanie muzeum zadaje innym. A oni odpowiadają - filmami. Mają 63 sekundy.

Konkurs filmowy #63PL jest skierowany do twórców w wieku od 15 do 22 lat. W tym roku, ze względu na pandemię odbyła się edycja specjalna. Zadaniem uczestników było odpowiedzieć w twórczy sposób, w dowolnej technice audiowizualnej, na pytanie: Co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsza zasada: Nie mogli przekroczyć 63 sekund.