"Uszkodził siekierą samochód, później uderzył w budynek"

Do zdarzenia doszło na jednej z karczewskich posesji. "Pojawił się tam mężczyzna, który znał się z lokatorem. Nie była to jednak koleżeńska wizyta" – podaje policja z Otwocka. Jak relacjonują, 31-latek przyszedł do znajomego z siekierą, którą oberwał lusterko i zniszczył karoserię samochodu, a później uderzył nią jeszcze w elewację budynku i parapet.