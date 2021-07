"W całej Polsce powstańcy warszawscy są niekwestionowanymi bohaterami". Dziś koncert

- Na tych zdjęciach widzimy powstańców warszawskich z blaskiem na twarzy. Lokajski potrafił zrobić powstańcom zdjęcia, w których pokazywali uczucia, które mieli do siebie. Mamy wrażenie, że ci powstańcy biorą udział w sprawie wyjątkowej. Uśmiechają się do siebie, jest między nimi przyjaźń, ale też pewnie miłość - mówił na antenie TVN24 Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Powstańcy są dla Polaków bohaterami

- Powstanie Warszawskie to bardzo trudny temat, bo z jednej strony mamy tych pięknych powstańców uwiecznionych na zdjęciach. Widać, że nawet w najtrudniejszych momentach potrafią oni ocalić uczucia, człowieczeństwo, potrafią poświęcać się dla innych. Z drugiej strony jest ten potworny koniec - zniszczona Warszawa i tysiące grobów. Język sztuki, muzyki jest świetnym językiem, żeby opisywać uczucia, które również w nas, odbiorcach żyją. Bardzo byśmy chcieli, żeby powstańcy wygrali, żeby im się udało, bo mieli moralną rację. Dlatego co roku zapraszamy artystów do współpracy, aby wspólnie z nami językiem sztuki zinterpretować to wydarzenie - mówił Ołdakowski.