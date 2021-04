170 milionów złotych rocznie. Tyle "zarabiają" warszawskie drzewa

Stołeczni urzędnicy policzyli, ile pieniędzy zarabiają warszawskie drzewa. Okazało się, że ich praca warta jest przynajmniej 170 milionów złotych rocznie. To pierwsze tego typu badanie w Polsce.

Badanie przeprowadzone we współpracy z zespołem naukowców z SGGW. Pod lupę wzięto drzewa na Woli. - Z pilotażowych badań wynika, że drzewa na warszawskiej Woli - a zbadaliśmy ich ponad 1300 - w ciągu jednego roku przyczyniają się do oczyszczenia powietrza z około 440 kg szkodliwych substancji. Dodatkowo produkują ponad 50 ton niezbędnego do życia tlenu, pochłaniają i magazynują 20 ton dwutlenku węgla z powietrza – informuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.