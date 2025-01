W stołecznym Waszyngtonie w poniedziałek panuje na ogół pogodna aura, jednak już odczuwalny jest wpływ chłodnych mas powietrza. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że rankiem na lotnisku Ronalda Regana w Waszyngtonie termometry wskazały -3 stopnie Celsjusza. Według przewidywań w ciągu dnia temperatura może spaść do około -6 st. C. Oprócz tego nadciągnąć mają silne porywy wiatru, o prędkości do niemal 50 kilometrów na godzinę. To znacząco wpłynie na odczuwanie temperatury.