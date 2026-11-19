Świat Zamknęli drogi przez kraby. Rozpoczęła się wielka migracja Matylda Dziechcińska |

Miliony krabów migrują w stronę morza Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Jak podała stacja CNN, wędrować może nawet ponad 100 milionów krabów czerwonych. Tak ogromna migracja wpływa na codzienne życie mieszkańców wyspy, leżącej na Oceanie Indyjskim i stanowiącej terytorium zależne Australii. W okresie największego ruchu krabów wybrane drogi są zamykane na kilka godzin, a czasem nawet na cały dzień. Przygotowywane są także przejścia, dzięki którym mogą przedostać się na drugą stronę jezdni.

Uwaga na kraby! Władze wyspy zamykają drogi. Trwa ogromna migracja Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Deszcz daje krabom sygnał

Według Parku Narodowego Wyspy Bożego Narodzenia kraby najczęściej migrują w październiku lub listopadzie, choć zdarza się, że odpowiednie warunki do tego pojawiają się dopiero w grudniu, lub nawet w styczniu. Jako pierwsze w stronę wybrzeża ruszają samce. Samice dołączają do nich później.

Sygnał do rozpoczęcia podróży daje skorupiakom deszcz, jednak jej tempo warunkuje również faza Księżyca. Samice muszą dotrzeć nad ocean w określonym momencie, ponieważ uwalniają jaja do wody podczas odpływu przypadającego na ostatnią kwadrę Księżyca, tuż przed świtem.

Miliony krabów migrują w stronę morza Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Jeśli opady rozpoczną się blisko tego momentu, zwierzęta muszą przebyć trasę znacznie szybciej. Gdy wyruszą wcześniej, mogą przemieszczać się spokojniej, zatrzymując się na odpoczynek, jedzenie i wodę. Jeżeli jednak deszcz nadejdzie zbyt późno, część krabów pozostaje w norach i odkłada migrację do kolejnego miesiąca.

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Dotarcie do oceanu to dopiero początek

Dotarcie nad ocean nie oznacza jednakże końca wędrówki. Po kopulacji samce ruszają z powrotem w stronę lądu. Samice zostają natomiast w wilgotnych norach w pobliżu wybrzeża, gdzie jaja dojrzewają - jedna samica może złożyć ich nawet 100 tysięcy. Kiedy nadchodzi odpowiedni moment, kraby gromadzą się przy brzegu i uwalniają jaja do morza, po czym wracają w głąb wyspy.

Po kontakcie z wodą z jaj wykluwają się larwy, które przez około miesiąc rozwijają się w oceanie. Tylko niewielka część z nich przeżywa, a te, którym się uda, wracają na ląd już jako maleńkie kraby i rozpoczynają kolejną wędrówkę, tym razem z wybrzeża do lasu.

Co ciekawe, migracje krabów czerwonych przyciągają na wyspę sporo obserwatorów, którzy chcą na własne oczy zobaczyć wędrówkę skorupiaków. Migrację można również obserwować podczas transmisji na żywo.