Wypadek w Tatrach. Ośmiolatek spadł z kolejki linowej

shutterstock_1320361556
Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą
Źródło: TVN24
W słowackich Tatrach doszło do groźnego wypadku. Chłopiec spadł z kolejki linowej. Jak podają lokalne media, trafił do szpitala w Popradzie.

W sobotę doszło do wypadku w rejonie Szczyrbskiego Jeziora (Štrbské Pleso) w słowackich Tatrach. Ośmioletni chłopiec spadł z kolejki linowej z wysokości około pięciu metrów - podały lokalne media. Dodały, że młody narciarz doznał obrażeń kręgosłupa i klatki piersiowej.

Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Wypadek na Słowacji

Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec ratunkowy z Popradu. Lekarz pogotowia ratunkowego został przetransportowany do poszkodowanego chłopca za pomocą wyciągarki pokładowej - podały lokalne media. Po udzieleniu pierwszej pomocy ośmiolatek został przewieziony skuterem na lądowisko dla śmigłowców. Następnie drogą powietrzną trafił do szpitala w Popradzie w stanie stabilnym.

Lokalne media nie podały przyczyny ani dokładnych okoliczności tego zdarzenia. 

Autorka/Autor: anw

Źródło: spravy.pravda.sk, cas.sk

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

