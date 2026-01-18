Wypadek w Tatrach. Ośmiolatek spadł z kolejki linowej

Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą Źródło: TVN24

W sobotę doszło do wypadku w rejonie Szczyrbskiego Jeziora (Štrbské Pleso) w słowackich Tatrach. Ośmioletni chłopiec spadł z kolejki linowej z wysokości około pięciu metrów - podały lokalne media. Dodały, że młody narciarz doznał obrażeń kręgosłupa i klatki piersiowej.

Wypadek na Słowacji

Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec ratunkowy z Popradu. Lekarz pogotowia ratunkowego został przetransportowany do poszkodowanego chłopca za pomocą wyciągarki pokładowej - podały lokalne media. Po udzieleniu pierwszej pomocy ośmiolatek został przewieziony skuterem na lądowisko dla śmigłowców. Następnie drogą powietrzną trafił do szpitala w Popradzie w stanie stabilnym.

Lokalne media nie podały przyczyny ani dokładnych okoliczności tego zdarzenia.