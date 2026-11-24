Świat Wybuch wulkanu powiększył Iwo Jimę. Na jak długo? Krzysztof Posytek |

Erupcja wulkaniczna powiększyła japońską wyspę Iwo Jima Źródło wideo: NASA/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: NASA Earth Observatory

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27 października czujniki sejsmiczne Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) wykryły gwałtowny wzrost aktywności na wyspie Iwo Jima. Wkrótce potem sensory zainstalowane na kilku satelitach zaobserwowały ciekawe zjawisko.

Erupcja wulkaniczna powiększyła wyspę

26 października amerykański satelita Landsat 9 wykonał zdjęcie Iwo Jimy, gdy na wybrzeżu było jeszcze spokojnie. Nieco ponad dwa tygodnie później, 11 listopada, satelita po raz pierwszy uzyskał wyraźny obraz terenu utworzonego przez podwodny wulkan. Kolorem pomarańczowym zaznaczono ciepło wywołane erupcją, zarejestrowane w zakresie podczerwieni krótkofalowej.

Japońska straż przybrzeżna opublikowała 16 listopada oświadczenie, w którym potwierdziła pojawienie się nowego lądu połączonego z już istniejącą plażą. Oszacowała, że w wyniku erupcji powstało około 50 hektarów terenu, co zwiększyło wyspę o około 1,7 procent. Nowy ląd przylega do południowo-wschodniej plaży, na której 19 lutego 1945 roku wylądowały wojska amerykańskie, rozpoczynając jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej.

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Zdjęcie satelitarne Iwo Jimy wykonane 26 października Źródło zdjęcia: NASA Earth Observatory

Zdjęcie satelitarne Iwo Jimy wykonane 11 listopada Źródło zdjęcia: NASA Earth Observatory

Może nie przetrwać zbyt długo

Nowy teren może jednak nie przetrwać zbyt długo. Jak przypomniał Daniel Slayback, naukowiec pracujący w należącym do NASA Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda (GSFC), w 2023 r. obszar, który powstał w wyniku erupcji u południowo-wschodnich wybrzeży Iwo Jimy, został zniszczony przez fale już po kilku tygodniach. Dodał, że w ostatnich czasach nowy ląd na wyspach wulkanicznych przetrwał ponad dekadę zaledwie kilka razy.

- Wyobrażam sobie, że ten nowy ląd zostanie zmyty w ciągu kilku miesięcy. Ale musimy poczekać i się przekonać - powiedział Slayback.

Losy nowego terenu śledzi także James Garvin, inny naukowiec pracujący w GSFC. Jak wyjaśnił, ląd powstały w wyniku erupcji, w których dominuje tefra - utwór złożony z materiału piroklastycznego, głównie z popiołu wulkanicznego - jest szybko niszczony przez wodę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podczas erupcji wyrzucane są także pewne rodzaje lawy, które "związują" popiół w trwalszy materiał.

- Jeśli zaobserwujemy wtrysk lawy bazaltowo-andezytowej w obrębie nowych osadów, wówczas możliwe jest, że nowy ląd będzie podlegał innym procesom niż te, które obserwowaliśmy w 2023 roku - powiedział Garvin.