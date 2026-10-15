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Wierzchołek Mont Blanc w ciągu roku stracił ponad metr wysokości

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Mont Blanc
Mont Blanc
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Yuriy Brykaylo/Shutterstock
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Naukowcy podali nowe pomiary dotyczące wysokości Mont Blanc. Jak się okazuje, najwyższy szczyt Alp jest obecnie o niecałe dwa metry wyższy niż podczas pomiaru z 2023 roku. Co ciekawe - w 2026 roku szczyt obniżył się w stosunku do pomiaru z 2025 roku.

Francuscy geodeci poinformowali w środę, że Mont Blanc liczy 4807,47 metra wysokości. To o 1,88 metra więcej niż podczas pomiaru pochodzącego z 2023 roku. Z danych przekazanych przez geodetów wynika również, że w 2026 roku pomiar wysokości Mont Blanc był o 1,29 metra niższy niż w 2025 roku.

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Czy zmiany klimatu wpływają na Mont Blanc?

Skalny wierzchołek Mont Blanc wznosi się na wysokość około 4792 metrów n.p.m. Grubość pokrywającej szczyt warstwy lodu i śniegu zmienia się jednak w zależności od warunków atmosferycznych.

Eksperci przestrzegli przed łączeniem wahań wysokości szczytu z gwałtowną utratą pokrywy lodowej w Alpach spowodowaną zmianami klimatu.

- Szczyt Mont Blanc nieustannie się zmienia - przekazał w środę Jean des Garets, główny geodeta departamentu Górna Sabaudia. Dodał, że w kontekście globalnego ocieplenia pojedynczy pomiar "nie ma sam w sobie większego znaczenia", ale "dostarcza danych, które będą poddawane analizie w dłuższej perspektywie czasu".

Badania glacjologów z Grenoble wykazały, że sam wierzchołek Mont Blanc znajduje się na tyle wysoko i jest na tyle zimny, że pokrywający go lód rzadko się topi. W efekcie zmiany klimatu dotychczas stosunkowo słabo wpłynęły na grubość lodowej czapy samego szczytu.

Jak zmierzono Mont Blanc

Od 2001 roku naukowcy przeprowadzają pomiary Mont Blanc, czyli "dachu Europy", co dwa lub trzy lata, mając nadzieję na zebranie informacji na temat wpływu zmian klimatu na Alpy.

Jak dokonano najnowszego pomiaru? Geodeci, przewodnicy i naukowcy dotarli na szczyt o świcie 17 września i spędzili ponad dwie godziny na wykonywaniu pomiarów. Dzięki urządzeniom do pozycjonowania satelitarnego udało się precyzyjnie zlokalizować szczyt. Za pomocą drona wykonano ponad 1300 zdjęć, które posłużyły do stworzenia trójwymiarowego modelu ośnieżonego szczytu. Z kolei radar przenikający grunt zbadał lód i skały znajdujące się pod nim.

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Mont Blanc
Mont Blanc
Źródło zdjęcia: Yuriy Brykaylo/Shutterstock
Źródło: Le Monde, AFP, AP, The Guardian
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Tagi:
FrancjaGóryZmiany klimatu
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