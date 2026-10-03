Świat Pluskwy w pociągach. Na Wyspach odwołano połączenia Matylda Dziechcińska |

Stacja kolejowa Paddington w Londynie (nagrania archiwalne) Źródło wideo: Archiwum Reutera Źródło zdj. gł.: Oliver Huitson/Shutterstock

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Jak poinformowała firma Southeastern, która obsługuje połączenia w Kent, East Sussex i aglomeracji Londynu, pluskwy znaleziono w dwóch kabinach maszynistów. Pociągi, gdzie zauważono owady, zostały , aby odizolować kabinę maszynisty od przedziałów pasażerskich i przeprowadzić odpowiednie działania.

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Do zauważenia owadów po raz pierwszy doszło 22 września. Firma Southeastern poinformowała, że pociągi, w których pojawiły się pluskwy, pozostawały w ruchu jedynie do momentu "powrotu do odpowiedniego punktu serwisowego w celu przeprowadzenia kontroli i, w razie potrzeby, dezynsekcji".

Jak podał portal The Telegraph, mimo podjętych środków problem nie został rozwiązany od razu. Niektórzy maszyniści odmawiali obsługi pociągów po tym, jak zauważyli pluskwy nie tylko w miejscu pracy, ale również na swoich rzeczach. Jeden z maszynistów miał też poprosić o specjalny kombinezon, aby chronić się przed szkodnikami, ale ostatecznie go nie otrzymał.

Pociągi i stacje zostały dokładnie oczyszczone

W poście opublikowanym na oficjalnych mediach społecznościowych przewoźnika pojawiła się informacja, że pociągi, w których znaleziono pluskwy, stacjonowały w zajezdni West Marina Depot w Hastings. Gdy odkryto owady - jak powiedział rzecznik firmy - pociągi i stacje zostały "dokładnie" oczyszczone, aby pasażerowie mogli "podróżować bezpiecznie i bez obaw". Akcję dezynsekcji przeprowadzono w piątek.

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- Mamy doskonałe relacje z naszymi maszynistami, którzy bardzo nam pomogli i współpracowali z nami w związku z tymi pojedynczymi incydentami - powiedział Oly Turner, kierownik do spraw maszynistów w Southeastern. - Kiedy otrzymujemy takie zgłoszenia, dokładnie sprawdzamy pociągi, zanim zostaną ponownie wprowadzone do ruchu po uzyskaniu zgody na wznowienie kursowania - dodał. Na szczęście nie odkryto pluskw w żadnych obszarach pasażerskich.