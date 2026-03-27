Świat

Węgry. Zima wypchnęła wiosnę i przyniosła wichury

Uszkodzenia po silnej burzy w mieście Szombathely
Źródło: ENEX
Zima powróciła na chwilę na Węgry. Za sprawą zimnych mas powietrza w zachodniej części kraju temperatura znacznie spadła. Chłodowi towarzyszyły opady śniegu i silne podmuchy wiatru, które wyrządziły sporo szkód.

W czwartek między zachodem i wschodem Węgier wytworzyła się spora różnica temperatur. Za sprawą zimnego powietrza na zachodniej granicy kraju termometry pokazywały od 4 do 6 stopni Celsjusza. To spora różnica w porównaniu ze wschodnimi regionami, gdzie temperatura wynosiła 14-18 stopni.

Napływowi zimnego powietrza towarzyszyły opady śniegu, deszczu i silne podmuchy wiatru. Według danych agencji HungaroMet, najsilniejsze porywy odnotowano we wsi Balatonmariafurdo nad brzegiem Balatonu, gdzie wiatr rozpędził się do 105,8 kilometrów na godzinę. Podmuchy o znacznej sile notowane były także w górach otaczających miasto Koszeg.

Setki interwencji po burzach

Intensywne podmuchy wiatru spowodowały szkody. Jak podał węgierski portal Savaria Forum, sporo pracy mieli strażacy z komitatu Vas na północnym zachodzie kraju. Od północy przeprowadzili oni prawie 200 interwencji związanych z pogodą.

Załogi usuwały powalone drzewa, uszkodzone elementy dachów i połamane słupy energetyczne. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w mieście Szombathely, gdzie silny wiatr uszkodził billboard reklamowy na jednej z głównych ulic. W niektórych miejscowościach zanotowano także przerwy w dostawie prądu, dotyczące łącznie 1570 odbiorców.

Agnieszka Stradecka
