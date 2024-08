W Chinach takiego lipca nie było od ponad 60 lat

Średnia miesięczna temperatura w lipcu bieżącego roku w Chinach wyniosła 23,21 stopnia Celsjusza. Tym samym pobity został rekord dla tego miesiąca odnotowany w 2017 roku - 23,17 st. C. Jak donoszą chińskie media, tegoroczny lipiec to najcieplejszy miesiąc w historii prowadzenia pomiarów, czyli od 1961 roku.

Jak zaznaczono, to nie koniec fali upałów. Według prognoz synoptyków w sierpniu również ma być gorąco. Najwyższe wartości na termometrach spodziewane są we wschodnich regionach kraju, w prowincjach Jiangsu, Zhejiang i Szanghaj. Zdaniem ekspertów tam mogą paść rekordy ciepła. W czwartek w Szanghaju termometry pokazały po południu czasu lokalnego 40 st. C. Z kolei w Pekinie temperatura zbliżyła się do 39,9 st. C.